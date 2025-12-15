Neuer Direktflug von Innsbruck nach Düsseldorf

Beim Airport in der Tiroler Landeshauptstadt freuen sich die Betreiber über das Angebot eines Direktfluges nach Düsseldorf. Die Strecke wurde schon einmal bedient. Nach längerer Pause wird sie jetzt von der Airline Eurowings wieder angeboten.
Neuigkeiten gibt es vom Flughafen Innsbruck! Die Airline Eurowings nahm nach längerer Pause Innsbruck wieder in das Streckennetz nach Düsseldorf auf. Der Direktflug wird über die Wintersaison zweimal pro Woche bedient, die Flugzeit beträgt knapp über eine Stunde. „Wintersportfans aus Nordrhein-Westfalen erreichen die Tiroler Alpen jetzt schneller und direkter als je zuvor“, freut sich Michael Händel, Vice President Network Management and Airport Relation Eurowings, „wir sind sicher, dass diese Strecke rasch zu einer der beliebtesten Winterverbindungen wird“.
Zudem übernimmt TUI Belgium die Strecke nach Brüssel mit zwei wöchentlichen Verbindungen, Iberia hat nach Madrid die Flugzeiten angepasst und auch Flüge nach England sowie Schottland werden aufgestockt.
