Neuer Direktflug von Innsbruck nach Düsseldorf

Neuigkeiten gibt es vom Flughafen Innsbruck! Die Airline Eurowings nahm nach längerer Pause Innsbruck wieder in das Streckennetz nach Düsseldorf auf. Der Direktflug wird über die Wintersaison zweimal pro Woche bedient, die Flugzeit beträgt knapp über eine Stunde. „Wintersportfans aus Nordrhein-Westfalen erreichen die Tiroler Alpen jetzt schneller und direkter als je zuvor“, freut sich Michael Händel, Vice President Network Management and Airport Relation Eurowings, „wir sind sicher, dass diese Strecke rasch zu einer der beliebtesten Winterverbindungen wird“.