Messeralarm! Waffe für Rache war „nur“ Schuhlöffel

Das Opfer – es erlitt schwere Verletzungen – wollte die Attacke offenbar nicht auf sich sitzen lassen. „Der 49-Jährige bewaffnete sich im Anschluss mit einem langen, metallischen Gegenstand und wollte damit wieder das Lokal betreten. Als eine Mitarbeiterin dies wahrnehmen konnte, ging sie von einem Hieb- und Stichwerkzeug aus. Sie versperrte die Eingangstüre und alarmierte die Polizei“, schildern die Ermittler die dramatischen Szenen.