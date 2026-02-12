Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kaum Befugnisse

Ministerium lüftet Geheimnis um ICE-Beamte in Wien

Österreich
12.02.2026 11:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zwei Beamte der umstrittenen US-Migrationsbehörde ICE halten sich derzeit in Wien auf – doch Angst vor Einsatzaktionen gegen Migranten ist unbegründet. Das Außenministerium betont: Die ICE-Mitarbeiter sind hierzulande als diplomatische Attachés akkreditiert und haben keine polizeilichen Befugnisse.

0 Kommentare

Wie das Außenministerium am Donnerstag bestätigte, sind die beiden ICE-Beamten „als beigeordnete Attachés gemäß Wiener Diplomatenkonvention“ offiziell tätig.

Beamte weder vermummt noch bewaffnet
Die US-Botschaft unterstrich, dass ICE keine durchsetzenden Immigrationsoperationen in anderen Ländern durchführt. Sie arbeiten weder vermummt noch bewaffnet in Österreich, sondern ausschließlich im Rahmen ihrer diplomatischen Aufgaben.

Dürfen polizeilich nicht eingreifen
Laut US-Botschaft gehören die Beamten der ICE-Unterabteilung „Homeland Security Investigations“ (HSI) an, die seit Jahren in enger Zusammenarbeit mit internationalen Partnern tätig ist.

Die fragwürdigen Aktionen samt Tötungen durch die US-Migrationsbehörde ICE sorgten weltweit für ...
Die fragwürdigen Aktionen samt Tötungen durch die US-Migrationsbehörde ICE sorgten weltweit für Schlagzeilen.(Bild: AFP/ROBERTO SCHMIDT)
Lesen Sie auch:
Die ob ihrer brutalen Einsätze berüchtigten ICE-Agenten (re.) sind an nobler Adresse in Wien zu ...
Berüchtigte US-Einheit
ICE-Agenten in Wien: Was sie dürfen und was nicht
10.02.2026
Von Gerichtsmediziner
Tod von Aktivisten Pretti nun als Mord eingestuft
02.02.2026
Neue Details bekannt
So gewaltsam wurde Frau von ICE-Beamten erschossen
16.01.2026

Schwerpunkt ihrer Arbeit sei die Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität, darunter Menschen- und Drogenschmuggel, Ausbeutung von Kindern, Wirtschaftskriminalität, Diebstahl geistigen Eigentums sowie die Rückführung gestohlener Kunstwerke und Antiquitäten.

Das österreichische Außenministerium verwies auf die US-Botschaft, wenn es um den genauen Tätigkeitsbereich der ICE-Beamten geht, betonte aber zugleich: Ihre Mission beschränkt sich auf konsularische und diplomatische Aufgaben – polizeiliche Eingriffe sind nicht erlaubt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
WienÖsterreich
ICE
BeamteAngst
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Österreich
Forum
Zivilcourage: Handeln Sie, wenn es ernst wird?
Weg ins Nichts
Witwe verliert Zufahrt: Nun wird „Deal“ überprüft
Fahndungsfoto
Banküberfall in Graz: Polizei nennt Täter-Details
Krone Plus Logo
Lebensretterin erzählt
Bei Brand eingeschlossenen Senior aus Haus geholt
Kaum Befugnisse
Ministerium lüftet Geheimnis um ICE-Beamte in Wien
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine