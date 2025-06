Immer mehr US-Jugendliche greifen zu Abnehmspritze

In den ersten drei Monaten 2023 waren es 17,3 Neuverschreibungen pro 100.000. Wegovy hatte Ende 2022 die Zulassung zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren in den USA erhalten. 23.000 von 100.000 Jugendlichen in den Vereinigten Staaten sind krankhaft übergewichtig. Das ist fast jede und jeder vierte Jugendliche. „Wenn es nicht allein ausreicht, den Lebensstil zu ändern, brauchen wir diese zusätzlichen Instrumente“, sagte Cate Varney, Direktorin der Adipositasmedizin der University of Virginia.