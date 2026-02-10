Vorteilswelt
Tausende Euro Schaden

Fünf Einbrüche binnen eines Jahres in Asia-Lokal

Wien
10.02.2026 18:00
Gastronom Le Chen zeigt auf das Provisorium, das nach dem letzten Einbruch installiert wurde.
Gastronom Le Chen zeigt auf das Provisorium, das nach dem letzten Einbruch installiert wurde.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

Anfang 2025 öffnete das Asia-Restaurant Ori Fusion Kitchen in Margareten. Räuber und eine Baustelle vermiesen das Geschäft.

Margareten, der 5. Bezirk, zählt im Allgemeinen nicht gerade zu den Kriminalitätshochburgen der Stadt. Verbrechen wie Einbrüche gibt es aber dennoch, allen voran auf der belebten Reinprechtsdorfer Straße. Vor rund einem Jahr eröffnete Le Chen sein Restaurant Ori Fusion Kitchen.

Eingeschlagene Glasscheibe und kaputter Motor der Schiebetür waren die Folge.
Eingeschlagene Glasscheibe und kaputter Motor der Schiebetür waren die Folge.(Bild: privat)

Versicherung steigt aus
„Seitdem wurde dreimal bei uns eingebrochen, zudem gab es zwei Einbruchsversuche“, schildert Chen. Zwei Laptops, zwei iPads sowie ein Handy wurden dabei entwendet: Schaden: 4000 Euro. Zudem wurde die automatische Schiebetür kaputt, zweimal die Scheibe eingeschlagen, das hatte Kosten in Höhe von rund 7000 Euro zur Folge. „Die Versicherung hat das zwar übernommen, will uns nun aber kündigen“, sagt Chen.

Durchwühlte Kästen und Laden im Lokal.
Durchwühlte Kästen und Laden im Lokal.(Bild: privat)

Auch die Installation einer Überwachungskamera hat nichts gebracht. „Der Täter war maskiert und trug Handschuhe, es gab keine Spuren“, erklärt der Gastronom. Aufgrund der großen U-Bahn-Baustelle ist sein Lokal hinter einer Wand versteckt, was für Einbrecher zusätzlich verlockend ist. Der Handyshop nebenan wurde ebenfalls bereits mehrmals Opfer von Verbrechern.

Mehr Polizei
Chen wünscht sich mehr Polizeistreifen in der Nacht und den Abbau der Baustellenwand. Von den Wiener Linien kam dazu aber bereits eine Absage, so der Gastronom.

