Fünf Einbrüche binnen eines Jahres in Asia-Lokal

Versicherung steigt aus

„Seitdem wurde dreimal bei uns eingebrochen, zudem gab es zwei Einbruchsversuche“, schildert Chen. Zwei Laptops, zwei iPads sowie ein Handy wurden dabei entwendet: Schaden: 4000 Euro. Zudem wurde die automatische Schiebetür kaputt, zweimal die Scheibe eingeschlagen, das hatte Kosten in Höhe von rund 7000 Euro zur Folge. „Die Versicherung hat das zwar übernommen, will uns nun aber kündigen“, sagt Chen.