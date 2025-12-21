Auto kracht gegen Garage: Mutter, Tochter verletzt

Über den Straßenrand hinausgeraten und gegen eine Garage gekracht ist am späten Samstagnachmittag ein Auto in Aldrans im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Zwei Insassen – die 49-jährige Lenkerin und deren Tochter (15) auf der Rückbank – erlitten Verletzungen.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 16.45 Uhr. Aus noch unbekannter Ursache geriet die Einheimische laut Polizei mit ihrem Pkw auf der Gemeindestraße Ranser Feld zu weit an den rechten Fahrbahnrand, woraufhin der Wagen eine Garage touchierte.
Unfall ging glimpflich aus
„Die Lenkerin sowie die 15-jährige Tochter erlitten leichte Verletzungen. Die Rettung versorgte die beiden Verletzten. Ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch nicht notwendig“, so die Ermittler weiter.
Ein weiteres Kind (12), das ebenfalls auf der Rückbank saß, kam mit dem Schrecken davon – es blieb unverletzt.
