„Finger weg von Made by Ramsch und Kinderarbeit!“

„Augen auf beim Kauf!“ Daran erinnert Fritz Gurgiser, Obmann von Transitforum und Xunds Leben, im Zusammenhang mit den Weihnachtseinkäufen. Wer in der Region kauft, sichert Arbeitsplätze und Wohlstand und schützt die Umwelt.
Rechtzeitig vor Weihnachten appelliert Fritz Gurgiser, beim Einkaufen auf die Region zu setzen. Das Motto müsse lauten: „Augen auf beim Kauf!“ Es gehe zum einen um kurze Transportwege und zum anderen darum, dass die Wertschöpfung in der Region bzw. im Land bleibe – und in weiterer Folge unsere Arbeitsplätze erhalten bleiben.
Wir pfeifen auf Zertifikate, Bestätigungen, Stempel aller Art, die unter „Lug und Trug“ einzuordnen sind, wie in zahlreichen Dokus längst nachgewiesen ist.
Fritz Gurgiser, Transitforum
Bild: Johanna Birbaumer
„Von Made by Ramsch, Made by Dumping, Made by Kinder- und Sklavenarbeit sowie Made by Plünderung und Raub von Rohstoffen aller Art fließt nämlich kein einziger Cent in den gerade jetzt so wichtigen Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Das werden wir konsequent, nachhaltig und dauerhaft vermitteln – als persönlichen Beitrag für die Finanzierung des Gemeinwohls. Wer bei den sozialen Notwendigkeiten spart, sät gesellschaftliche Spaltung und Unfrieden“, ist Fritz Gurgiser überzeugt.
Zwölf Millionen Pakete pro Tag
Gurgiser weiter: „Glaubt wirklich jemand, dass Güter, die Zehntausende Kilometer entfernt von uns produziert werden, unseren betrieblichen Anforderungen entsprechen? Oder dass täglich 12 Millionen Pakete (!), die aus ‚Made by Ramsch etc.‘ in der EU eintreffen (davon rund eine Million in Österreich, wo sie noch rund um die Uhr mit den Kleinlastern bis in die letzten Winkel der Republik verteilt werden müssen), effizient kontrolliert werden?“
Umso wichtiger sei der Griff zum regionalen Produkt. „Auch wenn es auf den ersten Blick ein paar Cent teurer ist – am Ende des Tages sind unsere Produkte günstiger, weil sie Wohlstand, Arbeitsplätze und das soziale Gefüge absichern“, schließt Gurgiser.
