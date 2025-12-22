„Finger weg von Made by Ramsch und Kinderarbeit!“

Zwölf Millionen Pakete pro Tag

Gurgiser weiter: „Glaubt wirklich jemand, dass Güter, die Zehntausende Kilometer entfernt von uns produziert werden, unseren betrieblichen Anforderungen entsprechen? Oder dass täglich 12 Millionen Pakete (!), die aus ‚Made by Ramsch etc.‘ in der EU eintreffen (davon rund eine Million in Österreich, wo sie noch rund um die Uhr mit den Kleinlastern bis in die letzten Winkel der Republik verteilt werden müssen), effizient kontrolliert werden?“