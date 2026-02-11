Tottenham reagiert: Coach Frank muss Koffer packen

Tottenham Hotspur reagiert auf die sportliche Krise der letzten Wochen und Monate und trennt sich laut „The Athletic“ von Trainer Thomas Frank.
Seit acht Spielen sind die „Spurs“ bereits sieglos, am Dienstag setzte es für die Nord-Londoner gegen Newcastle die zweite Niederlage in Folge. Trotz eines Kaders mit einem Marktwert von 877 Millionen Euro liegt Tottenham in der Premier League aktuell nur auch Rang 16 der Tabelle.
Frischer Wind muss her und den soll ein neuer Trainer bringen. Frank sei deshalb am Mittwochvormittag mitgeteilt worden, dass seine Zeit auf der Trainerbank vorbei ist, heißt es aus England.
Kurzes Vergnügen
Frank hatte erst im Sommer als Tottenham-Coach übernommen, verpasste die Ziele des englischen Traditionsklubs jedoch deutlich. Eine offizielle Bestätigung der Trennung steht noch aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.