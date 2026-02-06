Vorteilswelt
Start abgesagt

Sturz und Krankheit: Vingegaard muss umplanen

06.02.2026 14:23
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard hat seinen bei der UAE-Radtour geplanten Saisoneinstieg absagen müssen. 

Der Däne war in der Vorwoche beim Training in Spanien in einer Abfahrt zu Sturz gekommen, eine nachher hinzugekommene Erkrankung sorge nun für die Verschiebung des ersten Renneinsatzes, wie das Visma-Team des 29-Jährigen angab.

In den Emiraten werden ab 16. Februar unter anderem Remco Evenepoel, Isaac del Toro und Felix Gall antreten.

