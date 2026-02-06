Olympia: „Worst Case“ für ÖSV-Hoffnung Stadlober

Vermeulen auf der Suche, Kläbo in Topform

Panik oder Verzweiflung verspüre er vor seinen zweiten Olympischen Spielen aber trotz der Unsicherheiten nicht. „Schlecht sein ist kein Hindernis, schlecht sein ist ein Malheur, ein Hindernis wäre ein Trainingsunfall oder eine Krankheit. Also ich habe eigentlich einen hindernisfreien Weg gehabt, mehr oder weniger, und von dem her bin, ich bin überzeugt, dass immer noch was gehen kann. Es ist nicht ideal, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, es ist gar nichts mehr möglich. Am Ende vom Tag muss man daran glauben, und ich glaube immer noch.“