FP will von Minister Antworten zu Orgasmuspäpstin

FPÖ will es wissen

Doch auch abseits des Gerichts sorgt die Causa für viel Wirbel. So viel, dass nun FPÖ-Nationalrat Hermann Brückl eine parlamentarische Anfrage an Bildungsminister Martin Polaschek gestellt hat. Bezugnehmend auf einen Artikel der „Krone“ stellte der FPÖ-Mann sieben Fragen an den Minister – der hatte in einem Interview mit krone.tv durchaus Verständnis für die Entlassung. Brückl geht es in den ersten Fragen vor allem darum, warum und ob es eine Weisung gegeben hätte, die der Frau untersagt habe, auf Facebook, Instagram und TikTok zu posten. So richtig spannend wird es ab Frage fünf: „Wurde die Lehrerin tatsächlich aufgrund der Intervention eines Vaters eines VS-Kindes entlassen?“, wird da gefragt.