PSVBG-Neuzugang: „Für Privates bleibt kaum Zeit“

In der Stadt fühlt sie sich bereits heimisch. Die Unterschiede zwischen Salzburg und dem Freistaat seien nicht allzu groß. „Hier kann man sich nur wohlfühlen. In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur. Dafür bleibt aber nicht viel Zeit“, verrät sie. Denn die Volleyball-Damen absolvieren drei bis vier Trainingseinheiten pro Woche und am Wochenende stehen nicht nur Heimspiele, sondern auch Reisen quer durchs ganze Land auf der Tagesordnung.