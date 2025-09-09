Vorteilswelt
Sima zu Leser-Wünschen

Öffi-Stadträtin kündigt jetzt mehr Strafen an

Wien
09.09.2025 17:45
Nach der Wahl hat sie auch die Wiener Linien wieder in ihr Polit-Portfolio aufnehmen können: ...
Nach der Wahl hat sie auch die Wiener Linien wieder in ihr Polit-Portfolio aufnehmen können: Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) reagiert auf die Kritik der „Krone"-Leser. So plant die Stadt auch eine Maßnahme gegen die lauten Telefonierer.

Hunderte Mails, Briefe, Anrufe! Was stört Sie an den Wiener Linien, wollten wir nach der Teuerungswelle von unseren Lesern wissen? Die Politik reagiert jetzt. Und Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) macht bei Strafen eine klare Ansage.

Preis-Hammer bei den Wiener Linien, auch das 365-Euro-Jahresticket ist Geschichte. Zeit, eine Bilanz über die Öffis zu ziehen, die im Vergleich zu anderen Städten zwar immer noch gut dastehen, aber bei vielen Themen Aufholbedarf haben. Wir wollten daher wissen: Wo sehen die Wiener Verbesserungspotenzial? Und unsere Leser haben begeistert mitgemacht. Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) reagiert nun in der „Krone“ auf einzelne Kritikpunkte:

Ähnliche Themen
Ulli Sima
SPÖWiener Linien

Wien
Krone Plus Logo
Sima zu Leser-Wünschen
Öffi-Stadträtin kündigt jetzt mehr Strafen an
Eltern vor Gericht
Baby fast tot geschüttelt: 20 Jahre Haft für Vater
Kennen Sie ihn noch?
Dieser Ex-Minister kehrt in „sein“ Ressort zurück
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Verlorene Packerl
Ansturm auf die Pakete, aber nur zehn Minuten Zeit
Folgen Sie uns auf