Öffi-Stadträtin kündigt jetzt mehr Strafen an

Hunderte Mails, Briefe, Anrufe! Was stört Sie an den Wiener Linien, wollten wir nach der Teuerungswelle von unseren Lesern wissen? Die Politik reagiert jetzt. Und Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) macht bei Strafen eine klare Ansage.
Preis-Hammer bei den Wiener Linien, auch das 365-Euro-Jahresticket ist Geschichte. Zeit, eine Bilanz über die Öffis zu ziehen, die im Vergleich zu anderen Städten zwar immer noch gut dastehen, aber bei vielen Themen Aufholbedarf haben. Wir wollten daher wissen: Wo sehen die Wiener Verbesserungspotenzial? Und unsere Leser haben begeistert mitgemacht. Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) reagiert nun in der „Krone“ auf einzelne Kritikpunkte:
