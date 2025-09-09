Öffi-Stadträtin kündigt jetzt mehr Strafen an

Preis-Hammer bei den Wiener Linien, auch das 365-Euro-Jahresticket ist Geschichte. Zeit, eine Bilanz über die Öffis zu ziehen, die im Vergleich zu anderen Städten zwar immer noch gut dastehen, aber bei vielen Themen Aufholbedarf haben. Wir wollten daher wissen: Wo sehen die Wiener Verbesserungspotenzial? Und unsere Leser haben begeistert mitgemacht. Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) reagiert nun in der „Krone“ auf einzelne Kritikpunkte: