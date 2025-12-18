Neues Lawinenradar in Weißbach installiert

Anstatt die Straße bei Lawinengefahr komplett zu sperren, wird so nur bei einem Lawinenabgang mit einer Ampel gesperrt. „Das ist eine hochkomplexe Sache“, sagt Landesgeologe Gerald Valentin über die Radarerkennung und die ausgelöste Ampelschaltung. Neben dem Radar in Weißbach gibt es in Tweng noch ein Gerät samt Ampel.