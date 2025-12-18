Landtag beschließt Budget ohne neue Schulden

Die Landesregierung will in den kommenden beiden Jahren ohne neue Schulden auskommen. Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) hatte das Budget am Mittwoch in der Generaldebatte wortreich verteidigt. „Tirol steht nach den Krisen besser da als das ein oder andere Bundesland vor der Krise“, so der Finanzreferent: „Andere Bundesländer beneiden uns um diesen geringen Schuldenstand.“