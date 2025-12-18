WIFI Wien: 70 kostenlose Online-Info-Termine

Das neue Jahr startet gleich mit einem Bildungshighlight: Von 19. bis 22. Jänner 2026 lädt das WIFI Wien zu seinen großen Online Infotagen. Unter www.wifiwien.at/online-infotage können Interessierte an vier Nachmittagen – jeweils von 15 bis 20 Uhr – aus 70 kostenlosen Live-Infoveranstaltungen wählen.