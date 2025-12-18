WIFI Wien: 70 kostenlose Online-Info-Termine

Das neue Jahr startet gleich mit einem Bildungshighlight: Von 19. bis 22. Jänner 2026 lädt das WIFI Wien zu seinen großen Online Infotagen. Unter www.wifiwien.at/online-infotage können Interessierte an vier Nachmittagen – jeweils von 15 bis 20 Uhr – aus 70 kostenlosen Live-Infoveranstaltungen wählen.
Egal ob berufliche Weiterentwicklung, Neuorientierung oder persönliches Wachstum: Das WIFI Wien bietet gebündelte Information, Beratung durch Bildungsexperten und Kursleiter sowie Einblicke in aktuelle Aus- und Weiterbildungsangebote.
„Das Lernen von morgen ist hybrid, digital unterstützt und stark vernetzt. Es geht darum, neue Möglichkeiten zu entdecken, schneller und gezielter Wissen aufzubauen und erfolgreich umzusetzen“, sagt Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien.
Digitalisierung, KI und Nachhaltigkeit im Fokus
Die Anforderungen an Fachkräfte verändern sich rasant – Digitalisierung und künstliche Intelligenz gehören längst zum beruflichen Alltag. Das WIFI Wien hat darauf reagiert und baut sein Angebot im Zukunftsbereich weiter aus. Ob Online-Marketing-Diplom, KI-Führerschein, Praxislehrgänge für KI im Marketing oder die Ausbildung zum zertifizierten KI-Beauftragten: Die Programme richten sich an Menschen in allen Karrierephasen.
Parallel dazu gewinnen Nachhaltigkeit und Gesundheitskompetenz an Bedeutung. Mit dem Lehrgang Certified Sustainability Expert (CSE) erhalten Unternehmen das nötige Know-how, um ökologische Verantwortung mit wirtschaftlichen Anforderungen zu verbinden. Aber auch die persönliche Entwicklung und Gesundheitskompetenz im Sinne der psychischen Gesundheit wird gefördert – etwa mit der Ausbildung zum psychosozialen Berater (LSB).
WIFI gegen den Fachkräftemangel
Österreichs Wirtschaft sucht dringend qualifizierte Fachkräfte – besonders in technischen und handwerklichen Berufen. Das WIFI Wien setzt hier an und stellt 2026 erneut umfangreiche Ausbildungswege sowie Prüfungsvorbereitungen in zentralen Branchen bereit.
„Unsere Angebote richten sich an Fachkräfte, die Verantwortung übernehmen, Betriebe führen und den Wirtschaftsstandort mitgestalten wollen“,
betont WIFI Wien-Institutsleiter Christian Faymann.
Flexibel lernen – an jede Lebenssituation angepasst
Mit Präsenzkursen am wko campus wien, Live-Online-Trainings im virtuellen Kursraum, eLearning-Modulen zum ortsunabhängigen Lernen und hybriden Formaten, die Präsenz und Online-Lernen kombinieren, erfüllt das WIFI Wien die Anforderungen eines modernen Bildungssystems. Die WIFI-Lernplattform bietet begleitende Materialien, digitale Tools und personalisierte Fortschrittsübersichten. Der persönliche myWIFI-Account ermöglicht einen schnellen Überblick über alle Kurse, Daten und Unterlagen.
Vier Tage voller Wissen und Zukunftschancen
Während der Online Infotage erwarten Teilnehmer:
70 Online-Live-Infotermine zu Aus- und Weiterbildungen
Bildungs- und Förderberatung durch WIFI-Experten und Institutionen wie dem AMS oder des Wiener Arbeitnehmer:innen Förderungsfonds waff
Anmeldungen sind kostenlos, Zugangsdaten werden nach Anmeldung per E-Mail übermittelt.
Mit jährlich über 60.000 Teilnehmern und rund 4.500 Veranstaltungen zählt das WIFI Wien zu den größten privaten Bildungsanbietern Österreichs. Das Programm reicht von Außenhandel bis Zerspanungstechnik und spiegelt die Vielfalt der Wiener Wirtschaft wider – praxisnah, flexibel und am Puls der Zeit.