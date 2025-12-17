Mehr Sicherheit auf Schnellstraßen im Jahr 2026

Weiterhin Absage an Verlängerung

Weiterhin kein Thema ist für die Landesregierung die Verlängerung der A3 in Richtung Klingenbach/Sopron. Sie hält sich an das Regierungsprogramm: „Die Burgenländische Landesregierung spricht sich gegen die Verlängerung der A3 ohne Volksbefragung aus. Eine Volksbefragung muss mit doppelter Zustimmung in allen betroffenen Gemeinden stattfinden. Eine Mehrheit muss dabei in jeder einzelnen Gemeinde sowie gesamtheitlich erreicht werden.“

Vom Infrastrukturministerium heißt es dazu: „Das Projekt ist aktuell nicht Teil des ASFINAG-Bauprogramms. Bislang gab es seitens des Landes keine Signale, ob und in welche Richtung das Projekt weiterverfolgt werden soll.“ Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) stellt klar, dass er dabei nur gemeinsam mit dem Land Burgenland vorgehen wird. Er stehe in gutem Kontakt mit Landeshauptmann Doskozil und sei gesprächsbereit.