Neue Eisenstädter: SPÖ will Banken vor Tür setzen

Banken raus und fixe Zinsen bei der Finanzierung: Das sind zwei Kernpunkte, welche die SPÖ Burgenland im Hinblick auf das Miet- und Wohnrecht fordert. Angesichts der Causa „Neue Eisenstädter“ will SPÖ-Klubobmann Roland Fürst eine bundesgesetzliche Änderung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes (WGG) im Sinne der Mieter. Bei der Finanzierung von gemeinnützigen Wohnobjekten sollen demnach nur mehr fixe Zinssätze erlaubt sein und die Eigenmittel von Genossenschaften sollen nur zugunsten der Mieter eingesetzt werden dürfen.