„Genusstour“ endete mit einem Rettungseinsatz

1500 Höhenmeter zu absolvieren

Bei intensiver Betrachtung lässt sich allerdings erkennen, dass es für die Tour etwa neun Stunden braucht und 1500 Höhenmeter bei 23 Kilometern zu meistern sind, empfohlen von März bis Oktober. Am Mittwoch starteten die Freunde gegen 9 Uhr in Obertraun, wanderten über den Ostufer Wanderweg nach Obersee, weiter nach Untersee und dann über den Normalweg in Richtung Hoher Sarstein. Gegen 16.30 Uhr war für den 20-jährigen Albaner in einer Seehöhe von etwa 1620 m, knapp unterhalb der Sarsteinalm, aufgrund vollkommener Erschöpfung Schluss. Der 21-jährige Grazer setzte deshalb via 140 einen Notruf ab.