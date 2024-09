„Rammbock“-Einbrüche in Wien und NÖ

Rolltor in Einkaufszentrum gerammt

Der 29-jährige Zweitangeklagte gab zu, an einem versuchten Coup am 12. Jänner 2023 in Wiener Neustadt beteiligt gewesen zu sein. Nicht geständig zeigten sich die zwei Niederländer zu Einbruchsdiebstählen in der SCS in Vösendorf am 22. Mai und im Donauzentrum in Wien-Donaustadt am 20. Juni. Eine SCS-Notausgangstür wurde aufgezwängt, danach soll einer der beiden mit einem Auto in das Einkaufszentrum eingefahren sein und das Rolltor gerammt haben.