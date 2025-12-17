Radfahrer verschuldete Unfall und war rasch weg

Zu einer Kollision zweier Radfahrer kam es am Dienstag in Innsbruck. Der Verursacher wurde ebenso verletzt wie die zweitbeteiligte Frau. Trotzdem wartete er die Rettung nicht ab und verschwand schnell von der Unfallstelle.
Am Dienstag um 13.55 Uhr fuhr der 49-jährige Einheimische mit seinem Fahrrad in Innsbruck von der Mittererstraße in Fahrtrichtung Osten und bog nach links in die Landseestraße ein.
Frontale Kollision mit anderer Bikerin
Dabei schnitt er beim Einbiegen die Kurve so, dass er kurzzeitig auf die Gegenspur kam und mit einer 38-jährigen Einheimischen, die ebenfalls mit ihrem Fahrrad unterwegs war, frontal zusammenstieß.
Beide Radfahrer stürzten auf den Boden. Der Mann verletzte sich im Bereich des Beines, die Frau im Gesicht und an einer Hand. Sie wurde von der Rettung zur Abklärung in die Klinik Innsbruck gebracht.
Der 49-Jährige gab zwar gegenüber der zuerst eingetroffenen Polizei seine Daten bekannt, verließ den Unfallort aber noch vor Eintreffen der Rettung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.