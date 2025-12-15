Fahrschülerin geriet mit Auto auf Fußballplatz

Ereignet hat sich der Unfall am Sonntag um kurz vor 18 Uhr. Auf dem Parkplatz der Sportanlage in Neustift wollte die 18-Jährige Fahrübungen machen. Laut Polizei befindet sich die junge Tirolerin derzeit in der Fahrausbildung und besitzt noch keinen gültigen Führerschein. Um die Übungen durchzuführen, hatte ihr eine Freundin (18) ihr Fahrzeug überlassen. Diese befand sich auch auf dem Beifahrersitz. Mit an Bord war zudem noch ein 16-Jähriger auf dem Rücksitz.