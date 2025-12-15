Fahrschülerin geriet mit Auto auf Fußballplatz

Diese „Fahrstunde“ ging ordentlich daneben. In Neustift im Tiroler Stubaital wollte eine Einheimische (18) auf einem Parkplatz Übungen machen. Dabei geriet sie wegen eines Fahrfehlers in Panik und landete auf dem angrenzenden Fußballplatz.
Ereignet hat sich der Unfall am Sonntag um kurz vor 18 Uhr. Auf dem Parkplatz der Sportanlage in Neustift wollte die 18-Jährige Fahrübungen machen. Laut Polizei befindet sich die junge Tirolerin derzeit in der Fahrausbildung und besitzt noch keinen gültigen Führerschein. Um die Übungen durchzuführen, hatte ihr eine Freundin (18) ihr Fahrzeug überlassen. Diese befand sich auch auf dem Beifahrersitz. Mit an Bord war zudem noch ein 16-Jähriger auf dem Rücksitz.
Dadurch verlor die Lenkerin die Kontrolle, durchstieß zuerst einen Holzbegrenzungszaun und fuhr rund 20 Meter auf dem Fußballplatz weiter.
Ein Sprecher der Polizei
Wegen Überforderung auf Bremse getreten
„Beim Vorwärtsfahren löste die Lenkerin den Fuß zu schnell vom Kupplungspedal. Dadurch beschleunigte das Fahrzeug mit einem Ruck“, heißt es von den Ermittlern. Die Fahrschülerin war folglich mit der Situation überfordert. Aufgrund der Überforderung trat sie anstatt auf die Bremse auf das Gaspedal. „Dadurch verlor die Lenkerin die Kontrolle, durchstieß zuerst einen Holzbegrenzungszaun und fuhr rund 20 Meter auf dem Fußballplatz weiter, ehe sie zum Stillstand kam.“
E-Call wurde automatisch ausgelöst
Durch den Unfall öffneten sich sowohl der Airbag auf der Fahrer- als auch auf der Beifahrerseite. Zudem wurde der E-Call ausgelöst und so die Rettungskette in Gang gesetzt. Passanten leisteten sofort Erste Hilfe. Während die Lenkerin und der 16-Jährige unverletzt blieben, wurde die Freundin der Fahrschülerin am linken Arm verletzt. „Sie wurde nach der Erstversorgung durch einen Rettungswagen in das Landeskrankenhaus Hall eingeliefert.“
