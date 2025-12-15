Riedhütte vor dem Abbrennen bewahrt

Am Sonntagnachmittag mussten die Florianijünger in Koblach ausrücken: In einer Riedhütte war es zu einem Brand gekommen: Kurz nach 16 Uhr bemerkte eine Person, die in der Hütte arbeitete beim Verlassen des Gebäudes, dass noch Rauch aus dem Kamin aufstieg, obwohl sämtliche Glut der Feuerstelle bereits erloschen war, und verständigte die Feuerwehr. Offenbar war es zu einem Hitzestau mit einem Schmorbrand hinter dem Kamin gekommen.