Riedhütte vor dem Abbrennen bewahrt

Zu einem Kaminbrand kam es am Samstagabend in einer Riedhütte in der Vorarlberger Gemeinde Koblach. Zum Glück wurde niemand verletzt, der Sachschaden ist aber enorm.
Am Sonntagnachmittag mussten die Florianijünger in Koblach ausrücken: In einer Riedhütte war es zu einem Brand gekommen: Kurz nach 16 Uhr bemerkte eine Person, die in der Hütte arbeitete beim Verlassen des Gebäudes, dass noch Rauch aus dem Kamin aufstieg, obwohl sämtliche Glut der Feuerstelle bereits erloschen war, und verständigte die Feuerwehr. Offenbar war es zu einem Hitzestau mit einem Schmorbrand hinter dem Kamin gekommen.
Den Einsatzkräften der Feuerwehren Koblach und Götzis mit insgesamt 40 Personen gelang es schließlich, ein Abbrennen der Hütte zu verhindern. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden am Dach sowie an der Rückwand des offenen Kamins.
