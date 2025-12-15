Italienische Einbrecherband in Dornbirn geschnappt

Die Vorarlberger Polizei hat am Wochenende eine fünfköpfige Wohnungseinbrecherbande auf frischer Tat ertappt. Vier der Verdächtigen wurden bei der Flucht aus einer Wohnung in Dornbirn festgenommen. Teilweise hätten die Männer versucht, über den Balkon zu entkommen, teilte die Exekutive am Montag mit. Einer der Täter sei noch flüchtig. Die Gruppe war am Freitagabend kurz nach 19 Uhr in die Wohnung eingestiegen und hatte dabei die Alarmanlage ausgelöst.