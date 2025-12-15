Italienische Einbrecherband in Dornbirn geschnappt

Auf frischer Tat ertappt wurde eine Gruppe von Einbrechern in der Vorarlberger Stadt Dornbirn.Die Männer wollten noch flüchten, das gelang aber nur einem der insgesamt fünf Täter.
Die Vorarlberger Polizei hat am Wochenende eine fünfköpfige Wohnungseinbrecherbande auf frischer Tat ertappt. Vier der Verdächtigen wurden bei der Flucht aus einer Wohnung in Dornbirn festgenommen. Teilweise hätten die Männer versucht, über den Balkon zu entkommen, teilte die Exekutive am Montag mit. Einer der Täter sei noch flüchtig. Die Gruppe war am Freitagabend kurz nach 19 Uhr in die Wohnung eingestiegen und hatte dabei die Alarmanlage ausgelöst.
Italienische Staatsbürger
Die sofort verständigte Polizei rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an. Die festgenommenen Männer seien zwischen 23 und 32 Jahre alt und italienische Staatsbürger, hieß es. Das Landeskriminalamt ermittle nun gemeinsam mit der Polizeiinspektion Dornbirn, ob die Verdächtigen für weitere Straftaten verantwortlich sein könnten. Die Männer wurden in die Justizanstalt Feldkirch gebracht.
