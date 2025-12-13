Weiße Weihnachten bleiben wohl ein Wunschtraum

Der steirische Winter zeigt sich bisher von seiner wärmsten Seite. Schön langsam wird die Zeit knapp: Können wir noch vor Weihnachten mit Schnee rechnen? „Vorerst bleibt die Inversionswetterlage vorherrschend“, sagt Ubimet-Meteorologe Michele Salmi. Am Sonntag bildet sich über den Niederungen wieder eine Nebelsuppe, während auf den Bergen „Sonne pur“ zu erwarten ist. Die Temperaturen liegen sowohl in Graz als auch im Ennstal rund um null Grad.