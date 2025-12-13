Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein Schnee in Sicht

Weiße Weihnachten bleiben wohl ein Wunschtraum

Steiermark
13.12.2025 19:00
Eislauf-Wetter am Samstag in Graz: Sporteln ganz ohne Winterjacke.
Eislauf-Wetter am Samstag in Graz: Sporteln ganz ohne Winterjacke.(Bild: Jürgen Fuchs)

Die kommenden Tage bringen den Steirern und Steirerinnen Sonne auf den Bergen und eine Nebelsuppe über den Tälern. Niederschlag lässt weiter auf sich warten, erklärt Meteorologe Michele Salmi. Weiße Weihnachten rücken dadurch in weite Ferne.

0 Kommentare

Der steirische Winter zeigt sich bisher von seiner wärmsten Seite. Schön langsam wird die Zeit knapp: Können wir noch vor Weihnachten mit Schnee rechnen? „Vorerst bleibt die Inversionswetterlage vorherrschend“, sagt Ubimet-Meteorologe Michele Salmi. Am Sonntag bildet sich über den Niederungen wieder eine Nebelsuppe, während auf den Bergen „Sonne pur“ zu erwarten ist. Die Temperaturen liegen sowohl in Graz als auch im Ennstal rund um null Grad.

„Erst zur Wochenmitte löst sich die kalte, graue Suppe wieder auf“, sagt der Experte. Von Nebel wechseln wir zu Wolken, die allerdings lediglich ein paar Tropfen statt Schnee im Gepäck haben. Die Temperaturen gehen in die Plusgrade.

Diese Steirerinnen genossen am Samstag die Sonne, ehe der Nebel ins Land zurückkehrt.
Diese Steirerinnen genossen am Samstag die Sonne, ehe der Nebel ins Land zurückkehrt.(Bild: Jürgen Fuchs)

Die Hoffnung stirbt zuletzt
Und in der Weihnachtswoche? „Da ist wieder alles möglich – in der Großwetterlage könnte sich etwas tun“, macht Salmi Hoffnung. Eventuell könnten niedrigere Temperaturen ins Land ziehen, Niederschlag ist aber längst nicht garantiert. „Die Chancen auf Schnee stehen zumindest noch nicht bei null.“

Lesen Sie auch:
Spaß im steirischen Schnee: Howie, Kevin, Veranstalter Klaus Leutgeb, Brian und AJ (v. li.)
Stars im „Krone“-Talk
Backstreet Boys: „Wahnsinn, wie schön es hier ist“
06.12.2025
Der Winter kann kommen
Steirische Straßen für Eis und Schnee gerüstet
27.11.2025

Der Meteorologe kennt jedoch die Statistik der letzten Jahre: In Graz gab es 2010 zuletzt weiße Weihnachten – in den vergangenen 30 Jahren wurden nur 25 Prozent der Heiligen Abende angezuckert. „Grüne Weihnachten sind also deutlich wahrscheinlicher.“

Porträt von Fanny Gasser
Fanny Gasser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Das Frachtschiff brannte lichterloh. Verletzt wurde aber den Angaben zufolge niemand.
Angriff auf Odessa
Russische Rakete traf türkisches Frachtschiff
Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
160.455 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
156.983 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
148.637 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf