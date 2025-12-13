Weiße Weihnachten bleiben wohl ein Wunschtraum

Die kommenden Tage bringen den Steirern und Steirerinnen Sonne auf den Bergen und eine Nebelsuppe über den Tälern. Niederschlag lässt weiter auf sich warten, erklärt Meteorologe Michele Salmi. Weiße Weihnachten rücken dadurch in weite Ferne.
Der steirische Winter zeigt sich bisher von seiner wärmsten Seite. Schön langsam wird die Zeit knapp: Können wir noch vor Weihnachten mit Schnee rechnen? „Vorerst bleibt die Inversionswetterlage vorherrschend“, sagt Ubimet-Meteorologe Michele Salmi. Am Sonntag bildet sich über den Niederungen wieder eine Nebelsuppe, während auf den Bergen „Sonne pur“ zu erwarten ist. Die Temperaturen liegen sowohl in Graz als auch im Ennstal rund um null Grad.
„Erst zur Wochenmitte löst sich die kalte, graue Suppe wieder auf“, sagt der Experte. Von Nebel wechseln wir zu Wolken, die allerdings lediglich ein paar Tropfen statt Schnee im Gepäck haben. Die Temperaturen gehen in die Plusgrade.
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Und in der Weihnachtswoche? „Da ist wieder alles möglich – in der Großwetterlage könnte sich etwas tun“, macht Salmi Hoffnung. Eventuell könnten niedrigere Temperaturen ins Land ziehen, Niederschlag ist aber längst nicht garantiert. „Die Chancen auf Schnee stehen zumindest noch nicht bei null.“
Der Meteorologe kennt jedoch die Statistik der letzten Jahre: In Graz gab es 2010 zuletzt weiße Weihnachten – in den vergangenen 30 Jahren wurden nur 25 Prozent der Heiligen Abende angezuckert. „Grüne Weihnachten sind also deutlich wahrscheinlicher.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.