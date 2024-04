Wie aus Tandler-Platz ein Grünidyll werden soll

Fix ist: Es wird deutlich mehr Grün geben als jetzt. Was nicht sonderlich schwer ist, weil man Grünflächen hier bisher mit der Lupe suchen musste. Ein bisschen spektakulär darf es aber trotzdem sein: 46 neue Bäume – dreimal so viel wie jetzt. Die Grünflächen wachsen von 21 Quadratmetern auf 2140 Quadratmeter an. Macht eine Verhundertfachung. Baubeginn ist dann im Frühjahr 2025 – fertig soll es ein halbes Jahr später sein.