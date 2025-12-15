Viel positives Feedback – Mauerwerk pfuschte rein

Der Wiener Fußballverband blickt im Jahr 2025 auf zahlreich umgesetzte Projekte zurück. Neben spannenden Spielen in den Cup-Bewerben und in den Meisterschaften gab es die größte Reform im Nachwuchsbereich. Ein negativer Höhepunkt war sicherlich der Ausschluss des Stadtligisten Mauerwerk aus dem Verband. Grund genug, um WFV-Präsident Robert Sedlacek und Johannes Dobretsberger (Leitung Öffentlichkeitsarbeit WFV) ins Studio einzuladen.