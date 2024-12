„Egal was alle sagen, ich werde wieder laufen“

Rückblende: 19. Juli 2024, kurz vor 13 Uhr: Skibergsteiger Daniel Ganahl ist drei Tage nach seinem 28. Geburtstag mit dem Rennrad auf einer Trainingsfahrt im österreichisch-bayrischen Grenzgebiet unterwegs. Vom Rossfeld geht es hinunter nach Schönau am Königssee. Auf der schmalen, kurvigen Straße kommt ihm im Ortsteil Faselsberg eine 68-Jährige mit ihrem Pkw entgegen, biegt nach links ab. „Sie hat mich übersehen“, glaubt der Montafoner, der keine Erinnerungen an den Unfall hat. „Mir fehlen zehn Minuten davor.“ So kennt er den Hergang auch nur aus Erzählungen. „Ich konnte nicht mehr bremsen, krachte in die Beifahrerseite des Autos, flog über das Dach und landete acht, neun Meter weiter im Graben. Ich sei ansprechbar gewesen. Mein Gesicht war eingeschlagen. Dadurch hat man mich nur schlecht verstanden. Ich hätte nach Luft geschrien, da meine Luftröhre eingeblutet war“, gibt „Dani“ die schockierenden Ereignisse wieder.