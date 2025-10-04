„Österreicher“ unter „schlimmsten Tätern“ der USA

Ein vermeintlicher Österreicher unter Amerikas „Schlimmsten der Schlimmsten“: In einer Mega-Razzia der US-Behörden wurde ein 71-Jähriger geschnappt – als mutmaßlicher Kinderschänder. Jetzt prangt sein Gesicht ganz groß auf der Website der Einwanderungsbehörde ICE. Doch bei dem Mann handelt es sich um gar keinen Österreicher!