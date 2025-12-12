Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Wagenheber befreit

Senior vor Werkstatt von „Geister-Auto“ überrollt

Tirol
12.12.2025 15:38
Der Verletzte wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen.
Der Verletzte wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen.(Bild: Christof Birbaumer)

Kurioser und vor allem schmerzhafter Zwischenfall am Freitag vor einer Werkstatt in Tirol! Ein Pkw geriet plötzlich ins Rollen und erfasste einen 69-Jährigen. Der Senior musste mit einem Wagenheber befreit und mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.

0 Kommentare

Am Freitag gegen 10.30 Uhr stellte ein Einheimischer (23) seinen Pkw vor einer Werkstatt in Lans bei Innsbruck ab und begab sich anschließend in die Werkstatthalle. „Eigenen Angaben zufolge hat der Mann die Handbremse angezogen“, heißt es seitens der Polizei.

Wagen rollte über Oberschenkel
Als kurze Zeit später ein 69-Jähriger einen Hang vor der Werkstatt hinunterspazierte, spürte er plötzlich einen Anprall von hinten und wurde nach vorne geschleudert. Der Wagen, der sich plötzlich wie aus Geisterhand in Bewegung gesetzt hat, rollte über den Oberschenkel des Mannes, der unter dem Fahrzeug eingeklemmt wurde.

Lesen Sie auch:
Das Fahrzeug des Alko-Lenkers wurde stark beschädigt.
Schwerer Sachschaden
Alko-Lenker verursachte Unfall und wollte flüchten
12.12.2025
Auto gegen Lkw
Schwerer Auffahrunfall: A13 zwei Stunden gesperrt
12.12.2025

Fußgänger wurde erheblich verletzt
Der Fahrzeugbesitzer und ein Mitarbeiter der Werkstatt eilte sofort zur Hilfe und befreiten den Tiroler mithilfe eines Wagenhebers. Der 69-Jährige wurde erheblich verletzte mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht.

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Innsbruck
Polizei
AutoHubschrauber
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
166.510 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
131.769 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
111.612 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf