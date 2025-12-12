Senior vor Werkstatt von „Geister-Auto“ überrollt

Kurioser und vor allem schmerzhafter Zwischenfall am Freitag vor einer Werkstatt in Tirol! Ein Pkw geriet plötzlich ins Rollen und erfasste einen 69-Jährigen. Der Senior musste mit einem Wagenheber befreit und mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.
Am Freitag gegen 10.30 Uhr stellte ein Einheimischer (23) seinen Pkw vor einer Werkstatt in Lans bei Innsbruck ab und begab sich anschließend in die Werkstatthalle. „Eigenen Angaben zufolge hat der Mann die Handbremse angezogen“, heißt es seitens der Polizei.
Wagen rollte über Oberschenkel
Als kurze Zeit später ein 69-Jähriger einen Hang vor der Werkstatt hinunterspazierte, spürte er plötzlich einen Anprall von hinten und wurde nach vorne geschleudert. Der Wagen, der sich plötzlich wie aus Geisterhand in Bewegung gesetzt hat, rollte über den Oberschenkel des Mannes, der unter dem Fahrzeug eingeklemmt wurde.
Fußgänger wurde erheblich verletzt
Der Fahrzeugbesitzer und ein Mitarbeiter der Werkstatt eilte sofort zur Hilfe und befreiten den Tiroler mithilfe eines Wagenhebers. Der 69-Jährige wurde erheblich verletzte mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht.
