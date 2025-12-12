Alko-Lenker verursachte Unfall und wollte flüchten

Der 33-Jährige war mit seinem Wagen am Donnerstag gegen 23.45 Uhr in Aschau im Zillertal unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über seinen Pkw verlor und verunfallte. „Der Mann konnte im Nahbereich des Unfallfahrzeuges angetroffen werden und gab an, das Auto gelenkt und den Unfall verursacht zu haben“, heißt es seitens der Polizei.