Alko-Lenker verursachte Unfall und wollte flüchten

Folgenschwerer Verkehrsunfall in der Nacht auf Freitag im Tiroler Zillertal! Ein betrunkener Autofahrer (33) verursachte einen Crash und versuchte dann offenbar den Unfallort zu verlassen. Die Polizei konnte den Einheimischen aber in der Nähe antreffen.
Der 33-Jährige war mit seinem Wagen am Donnerstag gegen 23.45 Uhr in Aschau im Zillertal unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über seinen Pkw verlor und verunfallte. „Der Mann konnte im Nahbereich des Unfallfahrzeuges angetroffen werden und gab an, das Auto gelenkt und den Unfall verursacht zu haben“, heißt es seitens der Polizei.
Einheimischer wird angezeigt
Ein Alkotest ergab laut den Ermittlern eine erhebliche Alkoholisierung. Durch den Unfall wurde das Auto stark beschädigt. Im Einsatz stand auch die Feuerwehr. Der 33-Jährige wird nun angezeigt.
