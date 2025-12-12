Ex-Bundestheater-Chef Georg Springer (79) ist tot

Der langjährige Geschäftsführer der Bundestheater-Holding, Georg Springer, ist tot. Er starb am Donnerstagabend im Alter von 79 Jahren unerwartet in Wien, wie seine Familie bekannt gab.
Der studierte Jurist und Kulturmanager stand von 1991 bis 2014 an der Spitze der Bundestheater. Im Zuge der Burgtheater-Affäre rund um Schwarze Kassen trat er kurz vor seiner Pensionierung zurück, in weiterer Folge wurden jedoch alle Ermittlungen gegen ihn eingestellt.
Geboren wurde Springer am 20. August 1946 in Wien. Nach seinem Jusstudium war er u.a. beim Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes tätig, 1984 wurde er zum Leiter der dortigen Abteilung V/4 für „Medienangelegenheiten“ bestellt.
Vier Jahre später holte ihn der damalige Sekretär von Franz Vranitzky (SPÖ) und spätere Unterrichtsminister Rudolf Scholten (SPÖ) als Generalsekretär-Stellvertreter in den Österreichischen Bundestheaterverband, dessen Generalsekretär er 1991 wurde. Nach der Umwandlung in eine Holding stieg er zu deren Geschäftsführer auf.
