Wer will bei „La traviata“ in Bregenz mitmachen?

Die Verdi-Oper wird in der Bregenzer Inszenierung von Damiano Michieletto in die 1920er-Jahre verlegt. Die Statisten sollen in zwei Szenen mitspielen, in denen auch die im November ausgewählten Tänzer und Tänzerinnen Teil des Geschehens sind. „Die erste entführt das Publikum in die unbeschwerte Leichtigkeit einer sommerlichen Partygesellschaft, die zweite in einen eleganten Varieté-Abend der 1920er-Jahre“, so Fricker.