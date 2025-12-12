Wer will bei „La traviata“ in Bregenz mitmachen?

Opernfans aufgepasst! Die Bregenzer Festspiele suchen für die neue Produktion auf der Seebühne Statisten. Rund 20 solcher Rollen müssen besetzt werden. Ende Februar wird ein Casting über die Bühne gehen. Anmelden kann man sich jetzt schon.
Die Bregenzer Festspiele suchen für das neue Spiel auf dem See, „La traviata“, Statisten und Statistinnen. Insgesamt benötigt das Festival am Bodensee zwanzig wetterfeste Mitwirkende für den Sommer. Für das Casting am 28. Februar 2026 kann man sich ab sofort via Online-Formular bewerben. Für „La traviata“ benötige man so viele Statisten „wie seit Langem nicht mehr“, erklärt Produktionsleiter Lukas Fricker in einer Aussendung.
Die Verdi-Oper wird in der Bregenzer Inszenierung von Damiano Michieletto in die 1920er-Jahre verlegt. Die Statisten sollen in zwei Szenen mitspielen, in denen auch die im November ausgewählten Tänzer und Tänzerinnen Teil des Geschehens sind. „Die erste entführt das Publikum in die unbeschwerte Leichtigkeit einer sommerlichen Partygesellschaft, die zweite in einen eleganten Varieté-Abend der 1920er-Jahre“, so Fricker.
Körperliche Präsenz von Vorteil
Die Statisten sollen die Kellner darstellen, die Blaskapelle und die Festgesellschaft. Ein Wohnsitz in der Region, Ausdruckskraft und körperliche Präsenz seien von Vorteil, hieß es. Die Proben für das Spiel auf dem See beginnen im Juni und finden samstags sowie abends statt. „La traviata“ wird an 28 Abenden aufgeführt. Bewerbungen unter https://bregenzerfestspiele.com/de/statisten
