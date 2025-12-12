Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Statisten gesucht

Wer will bei „La traviata“ in Bregenz mitmachen?

Vorarlberg
12.12.2025 14:30
Die Aufführungen gehen jeden Abend vor rund 7000 Besuchern über die Bühne.
Die Aufführungen gehen jeden Abend vor rund 7000 Besuchern über die Bühne.(Bild: Mathis Fotografie)

Opernfans aufgepasst! Die Bregenzer Festspiele suchen für die neue Produktion auf der Seebühne Statisten. Rund 20 solcher Rollen müssen besetzt werden. Ende Februar wird ein Casting über die Bühne gehen. Anmelden kann man sich jetzt schon. 

0 Kommentare

Die Bregenzer Festspiele suchen für das neue Spiel auf dem See, „La traviata“, Statisten und Statistinnen. Insgesamt benötigt das Festival am Bodensee zwanzig wetterfeste Mitwirkende für den Sommer. Für das Casting am 28. Februar 2026 kann man sich ab sofort via Online-Formular bewerben. Für „La traviata“ benötige man so viele Statisten „wie seit Langem nicht mehr“, erklärt Produktionsleiter Lukas Fricker in einer Aussendung.

Die Verdi-Oper wird in der Bregenzer Inszenierung von Damiano Michieletto in die 1920er-Jahre verlegt. Die Statisten sollen in zwei Szenen mitspielen, in denen auch die im November ausgewählten Tänzer und Tänzerinnen Teil des Geschehens sind. „Die erste entführt das Publikum in die unbeschwerte Leichtigkeit einer sommerlichen Partygesellschaft, die zweite in einen eleganten Varieté-Abend der 1920er-Jahre“, so Fricker.

Körperliche Präsenz von Vorteil
Die Statisten sollen die Kellner darstellen, die Blaskapelle und die Festgesellschaft. Ein Wohnsitz in der Region, Ausdruckskraft und körperliche Präsenz seien von Vorteil, hieß es. Die Proben für das Spiel auf dem See beginnen im Juni und finden samstags sowie abends statt. „La traviata“ wird an 28 Abenden aufgeführt. Bewerbungen unter https://bregenzerfestspiele.com/de/statisten

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
3° / 8°
Symbol heiter
Bludenz
-0° / 6°
Symbol wolkig
Dornbirn
1° / 9°
Symbol heiter
Feldkirch
1° / 8°
Symbol wolkig

krone.tv

Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
163.851 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
131.670 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
106.499 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Mehr Vorarlberg
Schönste Wanderrouten
Ein frostig-schöner Winterspaziergang
Statisten gesucht
Wer will bei „La traviata“ in Bregenz mitmachen?
„Mister Zuverlässig“
Lustenaus William sieht das Glas immer halb voll
Nach Tötungsdelikt
Feldkirch: Täter (45) kannte Opfer nur flüchtig
Tabellenführer kommt
Starker Kontrast im letzten Spiel der Bregenzer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf