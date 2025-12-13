Das ist der größte Immobilien-Deal des Jahres

Bank Austria schnürt einen besonderen Weihnachts-Deal: den Kauf der eigenen Zentrale um fast 200 Millionen Euro. Für mehr Wachstum macht Boss Ivan Vlaho zudem ein „Milliarden-Manöver“.
Das Management der Bank Austria hat vor Weihnachten alle Hände voll zu tun. Sie kauft ihre eigene Zentrale, der Kaufpreis soll laut Branchenkennern bei beinahe 200 Millionen Euro liegen. Der Campus war aus einem Projekt von Signa-Pleitier René Benko und Investor Rene Pecik entstanden. 2018 verkaufte die Signa dann die Immobilie an internationalen Investorengruppe PGGM, die für die komplette Immobilie 500 Millionen Euro in die Hand nahm.
Nun kauft die Bank Austria einen Teil, rund 35.000 Quadratmeter, zurück. „Wir wollten nicht mehr Mieter im eigenen Zuhause sein“, sagt Ivan Vlaho zur „Krone“, für den der Deal auch „symbolische Bedeutung“ hat. Auch in Mailand kaufte die UniCredit ein Grundstück für die Zentrale selbst. Es geht um eine Strategie. Freilich ergibt es aber aus Sicht der Bank auch finanziell Sinn.
Davor hatte die Bank die Zentrale gemietet, eine „beträchtliche Höhe“, so Vlaho. Geschäft dürften es mindestens sechs bis acht Millionen Euro pro Jahr sein. Nach dem Kauf entgeht das der PGGM jetzt für mehrere Jahre, was in den Kaufpreis einfloss. Verbaut man sich dadurch auch Liquidität? Nein, es gehe lediglich „um zwei bis drei Prozent“, so Vlaho.
1,945 Milliarden Euro an Risken transferiert
Innerhalb der Unicredit performt die Bank Austria derzeit gut. Beim Kreditwachstum soll jetzt mehr Spielraum für Wachstum geschaffen werden.. In einem Mega-Deal transferierte die Bank Austria Risken für Kredite um 1,945 Milliarden Euro an den niederländischen Pensionsfonds-Dienstleister PGGM ab. Kein Verkauf von Krediten, sondern eine Weitergabe der Risken. Dadurch entlastet sie das Eigenkapital und kann wieder mehr Kredite vergeben.
„Wir haben Appetit auf Wachstum“, sagt Vlaho. Unter den Banken in Österreich hat die Bank Austria die größte Kapazität, Kredite zu vergeben – 95 Prozent der Milliarden-Unternehmen setzen auf die Bank Austria.
Ebenfalls mehr Kredite soll es dank einer neuen Garantievereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank geben. 250 Millionen Euro umfasst dieser Deal. Zuletzt war Ex-Kanzler und numehriger EIB-Vizepräsident Karl Nehammer dafür am Rothschildplatz.
Zum Russland-Geschäft betont Vlaho, dass die Bank Austria dort keine Geschäfte hat, der nunmehrige Rückzug der Unicredit betrifft andere Töchter. Außerhalb von Österreich ist die Bank Austria nur in den nordischen Ländern international vertreten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.