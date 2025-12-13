Das ist der größte Immobilien-Deal des Jahres

Das Management der Bank Austria hat vor Weihnachten alle Hände voll zu tun. Sie kauft ihre eigene Zentrale, der Kaufpreis soll laut Branchenkennern bei beinahe 200 Millionen Euro liegen. Der Campus war aus einem Projekt von Signa-Pleitier René Benko und Investor Rene Pecik entstanden. 2018 verkaufte die Signa dann die Immobilie an internationalen Investorengruppe PGGM, die für die komplette Immobilie 500 Millionen Euro in die Hand nahm.