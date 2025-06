Prinzessin Madeleine strahlt mit 43 Jahren!

Ganz in Pastell: Vor blühenden Sträuchern im königlichen Garten zeigt sich Madeleine frühlingshaft gestylt. Die dreifache Mama trägt einen hellen Blazer mit passender Weste, goldene Creolen und eine zarte Kreuzkette – ein dezenter, aber eleganter Look. Ihre Ausstrahlung? Strahlend wie der Frühsommer in Schweden!