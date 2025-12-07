Kind mit Böller verletzt, dann bei Polizei gewütet

Polizistin mit Tritt gegen Kopf verletzt

Doch damit nicht genug: Bei der Polizeiinspektion angekommen, rastete der Verdächtige komplett aus. „In der Dienststelle setzte der Festgenommene wiederum massive Widerstandshandlungen und trat dabei einer einschreitenden Beamtin mit einem Bein ins Gesicht, wodurch diese mit dem Kopf gegen die Wand geschleudert wurde“, so die Exekutive. Die Polizisten erlitt dabei Verletzungen am Kopf und musste in der Innsbrucker Klinik medizinisch behandelt werden.