Graz: Als die Steirer nach Kärnten aufbrachen…

Die beste Freundin in Villach besuchen, zur Arbeit in St. Paul pendeln, nach Velden zum Baden fahren: Die Gründe, warum sich Steirer ab Freitag mit der neuen Koralmbahn ins Nachbarbundesland Kärnten aufmachen, sind ganz unterschiedlich – und waren es immer schon. Diesen „Aufbrüchen“ widmen das Museum für Geschichte in Graz und das kärnten.museum in Klagenfurt nun eine gemeinsame Ausstellung. „Es geht darum, wieso Menschen aufgebrochen sind“, sagt Museumsleiterin Bettina Habsburg-Lothringen.