Schönbrunn: So süß ist der neue Tierbaby-Kalender

Fans warten das ganze Jahr darauf. Jetzt ist er wieder da. Der Tierbaby-Kalender aus Schönbrunn. Fotograf Daniel Zupanc hat die süßesten Momente des Nachwuchses im Zoo eingefangen. Mit einer Neuerung.
Der kleine Elefantenbulle reckt seinen Rüssel in die Höhe, wälzt sich im Sand und schüttelt den Grasschnitt ab, den seine Mutter beim Fressen auf seinen Kopf rieseln hat lassen – solche besonderen Momente prägen den neuen Tiergartenkalender 2026.
Erstmals ist er als Wendekalender gestaltet. Auf der einen Seite sind Monat für Monat verschiedene Schönbrunner Jungtiere zu sehen. Auf der anderen Seite begleiten einen 12 besondere Fotos des Elefantenjungtieres durchs Jahr.
„Tiere in einem attraktiven und aussagekräftigen Bild einzufangen, erfordert viel Geduld und fotografisches Können. Unserem Tiergartenfotografen sind auch heuer wieder sensationelle Aufnahmen gelungen, die es ermöglichen, sich auch außerhalb des Tiergartens an den Tieren zu erfreuen“, so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.
A3-Kalender mit 24 ganzseitigen Fotos, Preis: 19,90 Euro, KIKO-Verlag. „Krone“-Leser haben es besser. Sie erhalten den Kalender über die „Krone“-Vorteilswelt um nur 18,90 Euro.
Neben dem Elefantenbaby hat Tiergartenfotograf Daniel Zupanc zahlreiche weitere Jungtiere im Kalender verewigt: Von der Mähnenrobbe über den Weißrüssel-Nasenbären, das Fischers Chamäleon bis zum Eurasischen Luchs – jedes Tiers steht beispielhaft für Erfolge im Artenschutz und die Bedeutung zoologischer Einrichtungen für bedrohte Arten.
„Mit meinen Fotos möchte ich aufzeigen, was es für die kommenden Generationen zu bewahren gilt. Dieses Mal gibt es für jedes Monat zwei Motive zur Auswahl, die einen Ausschnitt aus der unglaublichen Vielfalt der Tierwelt zeigen sollen“, betont Zupanc.
Der Tiergartenkalender 2026 ist ab sofort in den Zoo-Shops und im Onlineshop des Zoos unter www.zoovienna.at/shop erhältlich.
