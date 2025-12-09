Star-Abgang? „Was er getan hat, ist eine Schande!“

Der Streit um Mohamed Salah eskaliert! Jetzt attackiert auch „Reds“-Legende Jamie Carragher den Superstar des Premier-League-Champions: „Was er nach dem Spiel getan hat, ist eine Schande!“
„Einige Leute haben das als emotionalen Ausbruch dargestellt. Ich glaube nicht, dass es das war“, meint TV-Experte Carragher bei Sky. „Ich glaube, wenn Mo Salah in der Mixed Zone Halt macht, was er in acht Jahren bei Liverpool viermal getan hat, dann ist das mit ihm und seinem Agenten abgesprochen, um maximalen Schaden anzurichten und seine eigene Position zu stärken.“
Der Ärger um Salah entwickelt sich in Liverpool zu einem Flächenbrand. „Ich wurde vor den Bus geworfen“, schimpfte der Ägypter, der glaubt, dass ihm die Rolle des Sündenbockes zugeschoben wird, am Samstag nach dem 3:3 gegen Leeds und kritisierte Coach Arne Slot. „Ich hatte eine gute Beziehung zum Trainer. Ganz plötzlich haben wir jetzt aber gar keine Beziehung mehr. Und ich weiß nicht warum. Anscheinend will mich jemand nicht mehr im Klub haben“, klagte Salah.
„Angriff auf den Trainer“
Worte, die für Aufsehen sorgten. „Ich werde Salah angreifen, wenn er versucht, meinen Verein unter den Bus zu werfen“, kontert nun Carragher. „Die Fans von Liverpool, der Trainer, alle, die mit dem Verein zu tun haben, fühlen sich im Moment, wie am Boden zerstört. Und er hat genau diesen Zeitpunkt gewählt, um den Trainer anzugreifen und vielleicht zu versuchen, ihn feuern zu lassen.“
Salahs Interview hat jedenfalls Folgen: Slot ließ den 33-Jährigen nun zu Hause, die Klub-Ikone steht nicht im 19-Mann-Kader für die Champions-League-Partie gegen Inter Mailand. Die Spekulationen über einen Winter-Abgang des formschwachen Offensivspielers werden weiter angeheizt.
