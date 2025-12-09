Star-Abgang? „Was er getan hat, ist eine Schande!“

Der Ärger um Salah entwickelt sich in Liverpool zu einem Flächenbrand. „Ich wurde vor den Bus geworfen“, schimpfte der Ägypter, der glaubt, dass ihm die Rolle des Sündenbockes zugeschoben wird, am Samstag nach dem 3:3 gegen Leeds und kritisierte Coach Arne Slot. „Ich hatte eine gute Beziehung zum Trainer. Ganz plötzlich haben wir jetzt aber gar keine Beziehung mehr. Und ich weiß nicht warum. Anscheinend will mich jemand nicht mehr im Klub haben“, klagte Salah.