Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unruhe in Liverpool

Star-Abgang? „Was er getan hat, ist eine Schande!“

Premier League
09.12.2025 10:11
Liverpool-Star Mohamed Salah (Mitte) sorgt vor dem Champions-League-Spiel in Mailand für viel ...
Liverpool-Star Mohamed Salah (Mitte) sorgt vor dem Champions-League-Spiel in Mailand für viel Unruhe.(Bild: AP/Jon Super)

Der Streit um Mohamed Salah eskaliert! Jetzt attackiert auch „Reds“-Legende Jamie Carragher den Superstar des Premier-League-Champions: „Was er nach dem Spiel getan hat, ist eine Schande!“

0 Kommentare

„Einige Leute haben das als emotionalen Ausbruch dargestellt. Ich glaube nicht, dass es das war“, meint TV-Experte Carragher bei Sky. „Ich glaube, wenn Mo Salah in der Mixed Zone Halt macht, was er in acht Jahren bei Liverpool viermal getan hat, dann ist das mit ihm und seinem Agenten abgesprochen, um maximalen Schaden anzurichten und seine eigene Position zu stärken.“

Jamie Carragher
Jamie Carragher(Bild: EPA/LUIS TEJIDO)

Der Ärger um Salah entwickelt sich in Liverpool zu einem Flächenbrand. „Ich wurde vor den Bus geworfen“, schimpfte der Ägypter, der glaubt, dass ihm die Rolle des Sündenbockes zugeschoben wird, am Samstag nach dem 3:3 gegen Leeds und kritisierte Coach Arne Slot. „Ich hatte eine gute Beziehung zum Trainer. Ganz plötzlich haben wir jetzt aber gar keine Beziehung mehr. Und ich weiß nicht warum. Anscheinend will mich jemand nicht mehr im Klub haben“, klagte Salah.

„Angriff auf den Trainer“
Worte, die für Aufsehen sorgten. „Ich werde Salah angreifen, wenn er versucht, meinen Verein unter den Bus zu werfen“, kontert nun Carragher. „Die Fans von Liverpool, der Trainer, alle, die mit dem Verein zu tun haben, fühlen sich im Moment, wie am Boden zerstört. Und er hat genau diesen Zeitpunkt gewählt, um den Trainer anzugreifen und vielleicht zu versuchen, ihn feuern zu lassen.“

Lesen Sie auch:
Mohamed Salah hat beim FC Liverpool derzeit einen schweren Stand.
Nach Frust-Interview
Ärger um Salah: Liverpool zieht Konsequenzen!
08.12.2025
Liverpool-Abschied?
Salah rechnet knallhart ab: „Kein Verhältnis mehr“
07.12.2025

Salahs Interview hat jedenfalls Folgen: Slot ließ den 33-Jährigen nun zu Hause, die Klub-Ikone steht nicht im 19-Mann-Kader für die Champions-League-Partie gegen Inter Mailand. Die Spekulationen über einen Winter-Abgang des formschwachen Offensivspielers werden weiter angeheizt. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.556 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
109.021 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Oberösterreich
Zwei Stunden lang stand Westbahn-Verbindung still
105.735 mal gelesen
Tausende Reisende strandeten zwei Stunden an den Bahnhöfen der Westbahnstrecke.
Mehr Premier League
Der Wunschkandidat
Steht Hasenhüttl kurz vor Bundesliga-Rückkehr?
Lothar Matthäus:
Nübel und FC Bayern? „Es ist ein Problemfall“
ÖFB-Legionär gelassen
Trumpf im Laimer-Poker: Werbung in eigener Sache
Deutsche Bundesliga
Borussia Dortmund zu stark für Ilzers Hoffenheim
Gegen den HSV
Zwei Schmid-Assists waren für Bremen zu wenig

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf