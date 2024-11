„Da gibts aus meiner Sicht keine Steigerung mehr“

„Ich spüre auf jeden Fall die Unterstützung des Klubs“, hatte Bernhard Summer nach der 0:2-Pleite der Altach-Girls am vorletzten Wochenende bei Neulengbach im Gespräch mit der „Krone“ gemeint. Eine Einschätzung des 57-Jährigen, die sich nur wenige Tage später als falsch erweisen sollte. Denn am Vorabend des torlosen Remis der Rheindörflerinnen bei Bergheim kam es zur überraschenden Trennung. „Die Dinge hatten sich zuletzt einfach ein wenig aufgeschaukelt“, wollte Summer gar nicht zu sehr in die Details gehen, „aber ich hätte das Team auf jeden Fall noch in Bergheim betreut. Schade, dass ich mich so gar nicht von der Mannschaft und den Fans verabschieden konnte.“