Frauenfußball steht in Altach auf dem Prüfstand

Nach der höchst überraschenden „einvernehmlichen Trennung“ zwischen dem SCR Altach und Frauen-Trainer Bernhard Summer am Abend vor der Bundesliga-Partie bei Bergheim (0:0) am vergangenen Wochenende, ist im Rheindorf einiges in Bewegung gekommen. Jetzt soll die Situation evaluiert und in der Folge neue Strukturen geschaffen werden.