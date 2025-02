Ski-WM: „Wir sind die gefährlichen Außenseiter“

Fünf Salzburger Ski-Hoffnungen nehmen an den 44. Alpinen Junioren-Weltmeisterschaften in Tarvis teil. Damit stellt der Landesverband die zweitstärkste Abordnung im 16-köpfigen Team. Während Viktoria Bürgler zum vierten Mal an der WM teilnimmt, gibt es auch vier Talente, die ihr Debüt auf dieser Ebene feiern.