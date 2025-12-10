Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein letzes Aufbäumen

15 Bürgermeister fordern jetzt Leitspital Stainach

Steiermark
10.12.2025 08:00
So sollte das geplante Leitspital in Stainach-Pürgg aussehen.
So sollte das geplante Leitspital in Stainach-Pürgg aussehen.(Bild: ARGE Maurer Franz Sue)

Kurz vor finalem politischen Beschluss in Graz bleibt der Ennstaler Kampfgeist aufrecht: 15 Bürgermeister der Region sprechen sich für den Bau des Zentralspitals in Stainach aus. Sie befürchten eine Verschlechterung des Gesundheitssystems. 

0 Kommentare

Die Uhr tickt: Noch bis Donnerstag können Stellungnahmen zum neuen regionalen Strukturplan Gesundheit (RSG) abgegeben werden, für Freitag, 19. Dezember, ist der Beschluss geplant. Für Aufsehen sorgen vor allem zwei Punkte im bis 2030 geltenden steirsichen Spitalsplan: der Abzug der Orthopädie aus dem LKH Bad Radkersburg in Richtung Deutschlandsberg und das Aus für die Leitspital-Pläne im Bezirk Liezen. Dort kommt Widerstand vor allem aus dem Ausseerland.

Aber auch die Befürworter des Klinikums in Stainach geben nicht auf. In einer Stellungnahme zum RSG listen sie auf 35 Seiten auf, warum der nunmehrige „Plan B“ der blau-schwarzen Landesregierung mit dem Erhalt der bestehenden drei Standorte in Rottenmann, Schladming und Bad Aussee eine „massive Verschlechterung der Gesundheitsversorgung“ darstelle.

Lesen Sie auch:
Roland Raninger zieht sich spätestens im April 2026 zurück
Leitspital als Grund
Stainacher Bürgermeister Raninger tritt zurück
12.11.2025
Noch keine Resignation
Kampf ums Leitspital: „Stimmung im Bezirk kippt“
06.11.2025
Entscheidung im Herbst
Leitspital Stainach: Befürworter kämpfen weiter
18.09.2025

Auch Bürgermeister von Liezen und Haus dafür
In einem Schreiben an die Landesregierung fordern zudem 15 (von 29) Bürgermeistern des Bezirks die „schnellstmögliche Errichtung“ des Klinikums Stainachs, darunter sind – neben den Ortschefs im Zentrum des Ennstals – auch Andrea Heinrich (Liezen), Matthias Schwab (Haus), Bernhard Moser (Landl) und Reinhard Metschitzer (Ardning). Nicht mit an Bord sind unter anderem die Bürgermeister von Schladming und Ramsau.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
160.809 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
137.101 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
111.223 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf