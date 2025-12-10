15 Bürgermeister fordern jetzt Leitspital Stainach

Die Uhr tickt: Noch bis Donnerstag können Stellungnahmen zum neuen regionalen Strukturplan Gesundheit (RSG) abgegeben werden, für Freitag, 19. Dezember, ist der Beschluss geplant. Für Aufsehen sorgen vor allem zwei Punkte im bis 2030 geltenden steirsichen Spitalsplan: der Abzug der Orthopädie aus dem LKH Bad Radkersburg in Richtung Deutschlandsberg und das Aus für die Leitspital-Pläne im Bezirk Liezen. Dort kommt Widerstand vor allem aus dem Ausseerland.