Leitspital Stainach: Befürworter kämpfen weiter

Der „Plan B“ sieht ja den Erhalt der drei Spitalstandorte in Bad Aussee, Schladming und Rottenmann vor – und bringt laut Verein zahlreiche Nachteile in der medizinischen Versorgung und weitere gravierenden Verzögerungen mit sich, während der Stainacher Neubau binnen weniger Jahre realisierbar sei und höchste medizinische Standards erfüllen würde. „Es ist zu befürchten, dass in einigen Jahren kein Spital im Bezirk Liezen übrigbleibt“, stellt der Verein rund um Regina Winkler-Renner in einer Aussendung gar ein Worst-Case-Szenario in den Raum.