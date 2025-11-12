Stainacher Bürgermeister Raninger tritt zurück

„Kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt“

„Mit dem Projekt Klinikum Stainach haben wir, viele engagierte Persönlichkeiten und ich, enorm viel Energie, Zeit und Hoffnung investiert“, schreibt Raninger. „Die jüngsten Entscheidungen der Landesregierung sehen mich veranlasst, die persönlichen Konsequenzen zu ziehen.“ Der RSG 2030 – der regionale Strukturplan Gesundheit, der vergangene Woche vorgestellt wurde – sei „kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt, der die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung gefährdet“.