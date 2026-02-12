Vom Gardasee blickte Wacker in Richtung 2. Liga

Bei besten Bedingungen und Sonnenschein hat der FC Wacker Innsbruck in den vergangenen Tagen ein Kurz-Trainingslager am Gardasee absolviert. Die Vorbereitungen für den angepeilten Aufstieg in die Zweite Liga laufen auf Hochtouren. Auch mit neuen Gesichtern.
Drei Neuzugänge (Rodríguez, Marichal und Rackl) stehen zwei Abgängen gegenüber. Abulfazl Sadeqi wurde bekanntlich an Ligakonkurrent Reichenau verliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Fabian Beck, seines Zeichens zweiter Goalie, wechselt nach seinem abgeschlossenen Studium vom Tor ins Unternehmertum.
Sturmjuwel verpflichtet
So weit so klar – sollte man meinen. Kurz vor Schluss des Transferfensters hat man aber noch einmal zugeschlagen. Mit Matěj Kvaček wurde ein Sturmjuwel vom tschechischen Erstligisten FK Pardubice verpflichtet.
Im Frühjahr noch verliehen
Der 18-Jährige wird aber in dieser Saison (noch) nicht im Wackerdress zu sehen sein. „Wir haben Matěj bereits im Dezember 2025 getestet und waren sehr zufrieden mit ihm. Jetzt hat sich die Möglichkeit ergeben, ihn doch noch zu verpflichten und wir haben zugeschlagen. Als fünfter Stürmer im Kader wird er aber im Frühjahr verliehen“, teilte Wackerboss Hannes Rauch mit.
Der tschechische U18-Nationalteamspieler hat auch Einsätze in der bekannten Bayern World Squad zu verzeichnen.
Das Ziel ist jedenfalls klar: Die Vorbereitungen für den angepeilten Aufstieg in die Zweite Liga laufen auf Hochtouren. Die Mannschaft setzte beim Kurztrainingslager am Gardasee in den vergangenen Tagen den nächsten Schritt in der Vorbereitung.
Martin Taxer, Kronen Zeitung
