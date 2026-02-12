Vom Gardasee blickte Wacker in Richtung 2. Liga

Im Frühjahr noch verliehen

Der 18-Jährige wird aber in dieser Saison (noch) nicht im Wackerdress zu sehen sein. „Wir haben Matěj bereits im Dezember 2025 getestet und waren sehr zufrieden mit ihm. Jetzt hat sich die Möglichkeit ergeben, ihn doch noch zu verpflichten und wir haben zugeschlagen. Als fünfter Stürmer im Kader wird er aber im Frühjahr verliehen“, teilte Wackerboss Hannes Rauch mit.