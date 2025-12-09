US-Regierung darf Akten zu Maxwell freigeben

Eine Grand Jury ist eine Gruppe von Geschworenen, die nach der Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft entscheidet, ob Anklage in einem Fall erhoben werden kann. Trump hatte die Veröffentlichung der Unterlagen der Grand Jury zu Maxwell im Sommer angekündigt. Einige Beobachter hatten das als Ablenkungsmanöver des Präsidenten gesehen, um den immensen Druck seiner Kern-Wählerschaft zur Veröffentlichung aller Epstein-Dokumente zu verringern.