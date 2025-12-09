Im Rucksack unterwegs
NY: Kuriose Aktion für Hunde aus dem Tierheim
Der Filmproduzent Bryan Reisberg liebt Hunde: deshalb hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen, um jenen zu helfen, die kein Zuhause haben. Einmal pro Woche holt er einen Hund aus dem Tierheim, mit dem er durch New York fährt – auf einzigartige Art und Weise.
In dem Rucksack dieses Mannes sind nicht etwa ein Laptop oder Sportsachen – nein, er hat eine ganz besondere „Ware“ auf dem Rücken. Der Hundeliebhaber Bryan Reisberg hilft Tierheimhunden, neue Besitzer zu finden. Dazu fährt er mit ihnen in der U-Bahn quer durch New York.
Spezieller Rucksack soll Aufmerksamkeit erregen
Um Aufmerksamkeit zu erlangen, transportiert Reisberg die Vierbeiner in einem speziellen Hunderucksack mit der Aufschrift „Adoptiere mich“. So kann es schon einmal vorkommen, dass man ihn in den Öffis sieht, während ihm unaufhörlich das Gesicht abgeleckt wird, wie die „Washigton Post“ berichtet.
Mann teilt Hundevideos auf Social Media
Der „Hundeheld“ hat einen professionellen Hintergrund im Filmbereich. Um den Hunden zu helfen, dreht er Videos von jedem Tier, das er ausführt und teilt danach ein Video davon auf seinem Social-Media-Account. Seine Postings haben teilweise bis zu einer halben Million Aufrufe.
Reisberg ging schon vor Jahren mit Hundevideos viral
Das erste Mal wurde Reisberg durch Videos bekannt, in denen er Videos seines eigenen Hundes – ein flauschiger Corgi namens Maxine – teilte, den er ebenfalls im Rucksack mitnahm. Der Content-Creator arbeitete damals bei einer Produktionsfirma und konnte den Hund nicht so lange allein zuhause lassen – weshalb er ihn kurzerhand einpackte und mit zur Arbeit nahm.
Fast alle gezeigten Hunde bisher adoptiert
Anfang dieses Jahres brachte ihn schließlich ein Freund auf die Idee, Hunden ohne Zuhause mit dem Hunderucksack zu helfen. Mitarbeiter des Tierheims „Best Friends Animal Society“ sprachen von einem „absoluten Glücksfall“, als Bryan Reisberg anfing, sie mit der Aktion zu unterstützen. Bisher hat der Amerikaner elf Hunde im Rucksack ausgeführt, zehn von ihnen wurden bereits adoptiert.
