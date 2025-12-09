NY: Kuriose Aktion für Hunde aus dem Tierheim

Reisberg ging schon vor Jahren mit Hundevideos viral

Das erste Mal wurde Reisberg durch Videos bekannt, in denen er Videos seines eigenen Hundes – ein flauschiger Corgi namens Maxine – teilte, den er ebenfalls im Rucksack mitnahm. Der Content-Creator arbeitete damals bei einer Produktionsfirma und konnte den Hund nicht so lange allein zuhause lassen – weshalb er ihn kurzerhand einpackte und mit zur Arbeit nahm.