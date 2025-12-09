Trump rechnet knallhart mit Europas Asylpolitik ab

US-Präsident Donald Trump hat die europäische Migrationspolitik scharf kritisiert und vor einer tiefgreifenden Veränderung des Kontinents gewarnt. Der 79-Jährige erklärte, viele europäische Länder würden „nicht länger lebensfähig sein“, wenn sie ihren Kurs nicht änderten.
Die Regierungschefs sollten „verunsichert sein durch das, was sie ihren Ländern antun. Sie zerstören ihre Länder, sie zerstören Europa“, sagte Trump laut einem Transkript des Interviews, das die „Bild“-Zeitung veröffentlichte.
„Ohne jede Kontrolle, ohne jede Überprüfung“
Im Zentrum der Kritik steht die Migrationspolitik. Diese sei „eine Katastrophe“, sagte Trump. Europa lasse zu, „dass Menschen unkontrolliert hereinkommen, ohne jede Kontrolle, ohne jede Überprüfung.“
Der Präsident nannte konkrete Beispiele: Paris sei „ein völlig anderer Ort“ als früher, London habe mit Bürgermeister Sadiq Khan einen „schrecklichen“, „inkompetenten“ und „furchtbaren, bösartigen, widerlichen Bürgermeister“.
Auf die Frage, ob er in Europa tiefgreifende Veränderungen sehen wolle, sagte Trump: „Ich finde, sie sollten die Menschen wieder ausweisen, die illegal in ihre Länder gekommen sind.“
Derutschland und Schwedens als Negativbeispiele
Trump nannte Deutschland und Schweden als weitere Negativbeispiele. Besonders scharf fiel Trumps Urteil über Schweden aus. Das Land, das laut Trump „einst als das sicherste Land in Europa“ galt, sei nun „ziemlich unsicher“ geworden. „Es ist ein völlig anderes Land“, sagte er.
Trumnp nimmt Merkels Politik ins Visier
Auch Deutschland nahm Trump ins Visier. Das Land sei „faktisch kriminalitätsfrei“ gewesen, behauptete der US-Präsident. Dann richtete er seine Kritik direkt an die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel: „Angela hat zwei große Fehler gemacht: Migration und Energie. Und das waren zwei echte Hämmer.“
Lob für Ungarn und Polen
Trump nahm Polen und Ungarn explizit von seiner Kritik aus. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán habe eine Sache hingegen „wirklich gut gemacht, und das ist die Migration, weil er lässt niemanden in sein Land“, sagte Trump. „Und Polen hat in dieser Hinsicht ebenfalls einen sehr guten Job gemacht. Aber die meisten europäischen Staaten, sie verfallen.“
Die US-Regierung hatte vor wenigen Tagen eine neue Nationale Sicherheitsstrategie vorgelegt, in der Europa in bisher ungekannter Form attackiert wurde. Unter anderem hieß es darin, Europa drohe die „zivilisatorische Auslöschung“. Ziel der amerikanischen Außenpolitik müsse es sein, „Widerstand gegen Europas derzeitigen Kurs innerhalb europäischer Staaten zu stärken“.
