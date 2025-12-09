Trump rechnet knallhart mit Europas Asylpolitik ab

Lob für Ungarn und Polen

Trump nahm Polen und Ungarn explizit von seiner Kritik aus. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán habe eine Sache hingegen „wirklich gut gemacht, und das ist die Migration, weil er lässt niemanden in sein Land“, sagte Trump. „Und Polen hat in dieser Hinsicht ebenfalls einen sehr guten Job gemacht. Aber die meisten europäischen Staaten, sie verfallen.“