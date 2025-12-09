Tödliches Feuer
Jakarta: Über 20 Menschen starben bei Bürobrand
In Jakarta ist zuletzt ein Riesen-Brand in einem Hochhaus mit Büros ausgebrochen. Dabei sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer ist im Zentrum der Stadt ausgebrochen, die Ursache ist nicht bekannt.
Bei einem Brand in einem Bürogebäude im Zentrum der indonesischen Hauptstadt Jakarta sind nach Polizeiangaben mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Bei den Todesopfern handle es sich um 15 Frauen, darunter eine Schwangere, sowie fünf Männer, erklärte die indonesische Polizei am Dienstag. Das Feuer sei wahrscheinlich durch die Explosion einer Drohnen-Batterie im Erdgeschoss ausgelöst worden und habe sich bis in die oberen Stockwerke ausgebreitet.
Die meisten Opfer erstickten
Das siebenstöckige Gebäude war von einem Hersteller von Drohnen für die Landwirtschaft genutzt worden. Die meisten Todesopfer hätten keine Verbrennungen aufgewiesen und seien höchstwahrscheinlich erstickt, sagte der Polizeichef von Jakarta, Susatyo Purnomo Condro. Ein Augenzeuge sagte der Nachrichtenagentur AFP, der Brand sei um die Mittagszeit ausgebrochen und schon sehr groß gewesen, als die Feuerwehr eingetroffen sei. Diese war nach eigenen Angaben mit mindestens 100 Kräften und 29 Fahrzeugen vor Ort.
Über Ursache des Brandes wird noch ermittelt
Bei der Evakuierung des Gebäudes wurde ein Polizeibeamter verletzt, wie Polizeichef Susatyo ausführte. Das Gebäude werde erneut durchsucht, wenn es sich abgekühlt habe. Dazu setzte die Feuerwehr riesige Ventilatoren ein. Susatyo kündigte an, nun würden „alle Zeugen befragt, darunter der Geschäftsinhaber und der Eigentümer des Gebäudes“. Es müsse geklärt werden, ob der Brand durch Nachlässigkeit ausgelöst worden sei oder es „andere verantwortliche Seiten“ gebe.
