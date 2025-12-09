Jakarta: Über 20 Menschen starben bei Bürobrand

Die meisten Opfer erstickten

Das siebenstöckige Gebäude war von einem Hersteller von Drohnen für die Landwirtschaft genutzt worden. Die meisten Todesopfer hätten keine Verbrennungen aufgewiesen und seien höchstwahrscheinlich erstickt, sagte der Polizeichef von Jakarta, Susatyo Purnomo Condro. Ein Augenzeuge sagte der Nachrichtenagentur AFP, der Brand sei um die Mittagszeit ausgebrochen und schon sehr groß gewesen, als die Feuerwehr eingetroffen sei. Diese war nach eigenen Angaben mit mindestens 100 Kräften und 29 Fahrzeugen vor Ort.